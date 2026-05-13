Центральный полузащитник «Ростова» Алексей Миронов в летнее трансферное окно может пойти на повышение и перебраться в топ‑клуб.

По данным «СЭ», сейчас интерес к 26‑летнему футболисту проявляют «Локомотив», воспитанником которого он является, и «Краснодар».

Переход в стан железнодорожников зависит в основном от того, покинет ли команду Артём Карпукас, играющий на той же позиции. Сейчас 23‑летним хавбеком активно интересуется «Краснодар».

Если у «быков» не получится заполучить Карпукаса, то они переключатся на Миронова.

Всего в этом сезоне Миронов сыграл 30 матчей за «Ростов», забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. «Локомотив» он покинул в 2020 году, перейдя в «Оренбург». За «Ростов» выступает с 2022 года.