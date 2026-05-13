Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что «Спартак» своей игрой не заслужил бронзовые медали по итогам чемпионата России-2025/26.

Красно-белые с 51 очком идут четвертыми в таблице.

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня в этом смысле беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с "Рубином" отдает инициативу, выигрывая в один мяч. Понятно, что и соперник меняет игру, но все‑таки "Спартак" должен играть до конца. Это поле для развития тренера, что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

17 мая красно-белые в 30-м туре сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо». 24 мая москвичи сразятся с «Краснодаром» в финале Кубка России.