Капитан «Ньюкасла» Энтони Гордон станет футболистом мюнхенской «Баварии».

По данным авторитетного журналиста Бена Джейкобса, сейчас клубы ведут активные переговоры и существенно продвинулись в них, а сам Гордон согласовал условия личного контракта.

Сумма сделки оценивается в 75 млн €. Ранее об интересе к вингеру сообщалось со стороны «Барселоны».

В этом сезоне Гордон провёл за «Ньюкасл» 46 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 5 голевых передач. Контракт англичанина действует с «сороками» до 2030 года.