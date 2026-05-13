Известный телекомментатор Константин Генич высказался по поводу перспектив «Пари Нижний Новгород» в этом сезоне в РПЛ.

За тур до конца чемпионата нижегородцы идут на 15-й строчке с 22 очками. Выше идет «Динамо» Махачкала (25). В 30-м туре «Пари НН» сыграет в гостях с «Рубином».

«Если "Пари НН" спасется, это будет чудо. Эта команда в прошлом году вылетала из Премьер‑лиги, но мы помним, каким образом в итоге осталась. Два чуда подряд не будет. Справедливости ради, все что происходило в клубе в этом сезоне приведет к логическому финалу, если команда вылетит.

Безусловно. Если уж и расставаться с Алексеем Шпилевским, то делать это нужно было раньше. Первая часть сезона команда откровенно завалила, и проведение домашних матчей в других городах тоже сказывалось на результате и настроении игроков, плюс Шпилевский либо слишком верил в свои идеи, но не верил, что футболисты могут их принять и воплощать на поле; либо недооценивал уровень РПЛ, что, скорее всего, и случилось.

Больше десяти трансферов "Пари НН" совершил при Шпилевском в надежде, что удастся спасти сезон, и к последнему туру они подходят на предпоследнем месте в таблице. Если смотреть весенний отрезок, они упустили много матчей, ведя в счете. Игра с ЦСКА стала квинтэссенцией всех проблем "Пари НН" в плане умения играть в обороне, реализации и умения держать удар. Игру с "Локомотивом" начинали в неплохой футбол, был подаренный пенальти, большинство — и все равно проиграли. В какой‑то момент становилось жалко смотреть на Шпилевского… ну, не получается у него.

У "Оренбурга" с приглашением нового тренера сошлось, хотя их состав не сказать, что сильнее, чем у нижегородцев. А то, что сейчас происходит в "Пари НН" при Вадиме Гаранине, это попытка тонущего наглотаться воздуха, чтобы еще немного продержаться на плаву. Но увы, никакого чуда не произойдет — "Пари НН" вылетит», — сказал Генич «Матч ТВ».