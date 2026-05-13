Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву объяснил, как изменилась игра и менталитет команды под его руководством.

«Я использовал свой опыт игрока и тренера в этом клубе, чтобы придать команде амбиций. Я знаю, что значит представлять такую ​​команду, как "Интер", и какое давление это влечёт за собой. Всегда есть и негативная сторона, и я всегда старался успокоить их с человеческой точки зрения и помочь справиться с разочарованием, которое часто возникает извне, чтобы мы могли оставаться конкурентоспособными.

Я работаю с группой замечательных людей, искренних и настоящих мужчин, которым нравится быть вместе, и которые всегда делают всё, чтобы поддерживать высокие стандарты, которые они демонстрировали в последние годы», — цитирует румынского специалиста сайт нерадзурри.

45‑летний Киву возглавил «Интер» перед началом этого сезона после ухода Симоне Индзаги и привёл его к победе в Серии А. Также команда имеет возможность оформить дубль, выиграв Кубок Италии. Финал пройдёт сегодня, 13 марта, в 22:00 (мск).