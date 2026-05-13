Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об игре форварда Килиана Мбаппе в последних матчах.

«Считаю ли я, что Мбаппе выкладывается на сто процентов? Конечно. Я не могу думать иначе. В противном случае он бы не знал, где находится. Этот клуб — благословение для всех нас. Мы знаем, каково это — быть вне "Реала". Мои игроки должны осознавать, как им повезло. За то, что они играли за "Реал", их запомнят навсегда. "Реал" оставляет на тебе глубокий след, дает тебе очень многое. "Реал" делает для нас больше, чем кто-либо может сделать для клуба», — цитирует Арбелоа AS.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 41 матче в футболке мадридцев во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 6 голевых передач.