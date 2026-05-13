Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нынешнем положении дел в мадридском клубе.

«Реалу сейчас необходимо провести перестройку, сменив старое поколение игроков. За последние годы "Реал" лишился целого ряда ключевых фигур: Каземиро, Крооса, Модрича, Бензема. Атмосфера в коллективе имеет огромное значение; она формируется именно такими игроками — теми, кто обладает сильным характером, яркой индивидуальностью и лидерскими качествами.

Поэтому "Реалу" требуется время, чтобы воссоздать в команде ту самую атмосферу, которая (в прошлом) принесла клубу столько побед. Проблема заключается не только в техническом уровне игроков. Чтобы добиться успеха, необходимо также найти правильный баланс», — приводит слова Анчелотти The Athletic.

Напомним, что «Реал» по итогам сезона остался без трофеев, став вторым в чемпионате и вылетев из Кубка Испании и Лиги чемпионов.