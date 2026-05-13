Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиану Альваресу.

Как сообщает ESPN, 26-летний форвард входит в список приоритетных целей «канониров» в летнее трансферное окно. При этом за игрока также готов побороться «ПСЖ», который, по данным источника, может предложить за трансфер около 150 миллионов евро.

Альварес уже имеет опыт выступлений в английском футболе — ранее он играл за «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги аргентинец провёл 29 матчей за «Атлетико», в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.