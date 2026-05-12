Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

«Этой победой мы, возможно, отобрали чемпионство у "Краснодара"? У всех это может получиться. Понятно, что в последних встречах между "Динамо" и "Краснодаром" не было голов, а с нашей стороны — побед. Сегодня мы добыли эту победу дома, очень рады.

Для "Динамо" матч с "Краснодаром" такой же принципиальный, как со "Спартаком"? Просто так выпадает, что матчи с "Краснодаром" в конце сезона. Думаю, "Краснодар" точно не будет таким же принципиальным соперником для "Динамо", как Спартак», — приводит слова Тюкавина «Советский спорт».

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 63 очками в активе, отставая от «Зенита» на два балла перед последним туром. «Динамо» располагается на 8-й позиции с 42 баллами.