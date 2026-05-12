Нападающий Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Аль-Насра» перед ключевым матчем чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля».

Встреча 32-го тура состоится во вторник, 12 мая, начало — в 21:00 мск.

Португальский форвард поблагодарил фанатов за постоянную поддержку и подчеркнул, что команда рассчитывает на их энергию в решающем матче сезона:

«Ваша поддержка вдохновляла нас каждую неделю — на стадионе, дома и по всему миру. Эта энергия помогает нам на поле. Давайте превратим её в результат. Для команды и для вас. До встречи!» — написал Роналду.

Перед очной встречей «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, имея 82 очка и опережая «Аль-Хиляль» на пять баллов, при этом у соперника есть матч в запасе.