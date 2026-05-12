Известный специалист Клаудио Раньери заявил, что готов возглавить сборную Италии, если ему поступит соответствующее предложение.

Бывший наставник «Ромы» и «Лестера» признался, что ранее уже отказывался от работы в национальной команде, поскольку был связан обязательствами с римским клубом. Однако теперь, по словам тренера, никаких препятствий для возвращения к работе у него нет.

«Раньше я не мог принять такое предложение, потому что работал в "Роме". Сейчас я свободен. Если мне позвонят из сборной, то я готов приступить к работе. Когда тебя зовёт твоя страна, ты просто соглашаешься», — заявил Раньери Sky Sports.

Напомним, в конце апреля 74-летний специалист покинул должность советника правления «Ромы». До этого он также возглавлял римскую команду.

Последним главным тренером сборной Италии был Дженнаро Гаттузо, которому не удалось вывести национальную команду на ЧМ-2026.