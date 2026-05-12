Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике оштрафован испанским регулятором на 200 тысяч евро за незаконную торговлю акциями, как сообщает COPE.

Жерар Пике globallookpress.com

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) выявила, что Пике приобрел 104 166 акций компании Aspy Global Services в 2021 году за несколько дней до того, как стало известно о ее поглощении.

Комиссия установила, что Пике использовал конфиденциальную информацию, чтобы затем продать акции по более высокой цене, которая выросла на 20%. CNMV признала это нарушение особенно серьезным. Бизнесмен Элиас Наварро, который передал Пике инсайдерские данные, также оштрафован на 100 тысяч евро.

Ранее, в начале мая, Пике, владелец клуба «Андорра», был дисквалифицирован на шесть матчей Сегунды за оскорбление судьи. В ноябре 2022 года он завершил игровую карьеру.