Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу таланта Лионеля Месси, который сейчас играет за «Интер Майами» и Криштиану Роналду из саудовского «Аль-Наср».

За свою карьеру 38-летний Месси 8 раз выигрывал «Золотой мяч» (рекорд), а 41-летний Роналду пять раз становился обладателем этой престижной награды.

«Месси — единственный за 50-100 лет. Был Марадона до него, а до него — Пеле. Их трое. Были великие игроки, величайшие, но таких, как Марадона, Пеле и Месси, по-моему, их трое, за сколько, за 100 лет.

Такие, как Роналду, были и в других эпохах. Зидан, Беккенбауэр. Пеле, Марадона и Месси, таких, как они, единицы. Таких, как Роналду, можно найти в каждой эпохе. Можно сравнивать, они сравнимы. Сравнить с Марадоной на тот момент, таких не было. Таких, как Месси, его сравнивают с Роналду все, но моё мнение — Месси выше. Потому что он талантливее, так получилось. Роналду нужно отдать должное, он сравнился с Месси. Мы их сравниваем благодаря трудолюбию Роналду. Это заслуживает большего уважения чем то, что мне дал бог.

Месси — чемпион мира, а Роналду — нет? А Криштиану, например, забил на 100 голов больше и выиграл больше ЛЧ, как вариант. Но это командный вид спорта. Ты можешь быть лучшим игроком в мире, как Марадона, однако с клубом со своим можешь ничего не выиграть», — сказал Карпин YouTube-канале Надежды Стрелец.