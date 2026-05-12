Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может в ближайшее летнее трансферное окно покинуть Италию и продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Как сообщает TeamTalk, 26-летний футболист находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала». При этом именно манкунианцы считаются главными претендентами на игрока, поскольку планируют усилить левый фланг обороны.

Отмечается, что сам Камбьязо открыт к переходу в английский чемпионат, что может облегчить потенциальные переговоры между клубами.

По оценкам специалистов, стоимость защитника составляет около 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Камбьязо провёл 34 матча за «Ювентус», забил три гола и отдал четыре результативные передачи.