Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо может в ближайшее летнее трансферное окно покинуть Италию и продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Как сообщает TeamTalk, 26-летний футболист находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала». При этом именно манкунианцы считаются главными претендентами на игрока, поскольку планируют усилить левый фланг обороны.
Отмечается, что сам Камбьязо открыт к переходу в английский чемпионат, что может облегчить потенциальные переговоры между клубами.
По оценкам специалистов, стоимость защитника составляет около 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Серии А Камбьязо провёл 34 матча за «Ювентус», забил три гола и отдал четыре результативные передачи.