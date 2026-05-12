По окончании сезона французский «Лилль» будет искать нового главного тренера.

По данным главного спортивного издания страны L’Équipe, 61‑летний специалист Брюно Женезьо не получил предложения о продлении контракта, который истекает летом 2026 года.

Сейчас «Лилль» идёт третьим в Лиге 1 и почти обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Женезьо работает с «догами» с 2024 года.

Сообщается, что «Лилль» могут возглавить Стефан Дюмон, вернувший «Труа» в Лигу 1 по итогам этого сезона, или Тьяго Мотта, который сейчас без работы.