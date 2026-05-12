Экс‑наставник московского «Динамо» Валерий Газзаев считает, что бело‑голубые смогли отомстить «Краснодару» (2:1) в 29‑м туре РПЛ за вылет из Кубка России.
«Очень яркая игра. Последние встречи между командами проходят на запредельных возможностях. Это был принципиальный матч, поэтому не нужно удивляться желтым карточкам для игроков и удалению главного тренера одной из команд. Поздравляю "Динамо" с победой.
Игроки проявили себя с лучшей стороны. Была обида из-за вылета в Кубке России от "Краснодара", и было желание одержать победу. Все это вылилось в положительный результат. Будущее Гусева? Посмотрим, какое решение руководство клуба примет по окончанию сезона. Я высказывал свою позицию, хочу, чтобы Гусев продолжил свою работу в "Динамо". И такое мнение высказывали в СМИ Сергей Степашин и другие специалисты», — сказал Газзаев «СЭ».
«Динамо» одержало волевую победу над «Краснодаром» со счетом 2:1, чем существенно осложнило «быкам» борьбу за золотые медали. Сейчас команда Мурада Мусаева отстает от «Зенита» на два очка за тур до финиша чемпионата.