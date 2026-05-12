Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о будущем в клубе двух нападающих — Роберта Левандовского и Маркуса Рашфорда.

«В конце сезона мы все проанализируем и посмотрим, что получится. Маркус много для нас сделал; его статистика хороша. Я рад и благодарен ему за его работу. Что касается Роберта, что ещё я могу сказать? Я выигрывал с ним титулы, и я очень горжусь тем, что тренирую такого невероятного игрока, но что есть, то есть, и посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Флика AS.

В текущем сезоне Левандовский сыграл 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 голов и отдав две результативные передачи. Рашфорд также принял участие в 47 играх, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач.