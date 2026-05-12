Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле вновь признан лучшим футболистом чемпионата Франции.

28-летний форвард получил награду лучшему игроку Лиги 1 по итогам сезона-2025/2026. Для французского вингера это уже второй подобный трофей подряд.

На индивидуальную награду также претендовали партнёры Дембеле по парижскому клубу Нуну Мендеш и Витинья. Кроме того, в число номинантов вошли Флориан Товен из «Ланса» и атакующий полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Дембеле провёл 20 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции и близок к очередному чемпионскому титулу.