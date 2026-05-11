Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

«У "Динамо" хорошая память. Думаю, они помнят, что именно "Краснодар" остановил их перед чемпионством. Последние игры показывают, что динамовцев не надо настраивать — они готовы. Для тренера тоже наступает важный момент. Излишний настрой может привести к обратному результату», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Встреча между командами состоится сегодня, 11 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:00 мск.