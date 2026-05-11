Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поздравил «Барселону» с победой в чемпионате Испании.

После матча 35-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 2:0 и досрочно оформили чемпионский титул, аргентинец опубликовал сообщение в социальных сетях.

Месси коротко поздравил бывший клуб с успехом, написав: «Чемпионы! Да здравствует "Барселона"!»

Легендарный форвард выступал за каталонский клуб с 2003 по 2021 год. За это время он стал одним из главных символов команды, выиграв множество трофеев, включая четыре титула Лиги чемпионов.

Напомним, Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча» и считается одним из величайших футболистов в истории мирового футбола.