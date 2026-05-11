Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мыслями о предстоящем матче команды с «Краснодаром» в рамках 29-го тура РПЛ.

«"Динамо" потеряло все шансы и в Кубке, и в чемпионате. Может быть двоякая ситуация: они могут раскрепоститься, а с другой — где-то недоработать. Всё будет зависеть от тренерского штаба, настроя самих ребят. Очень сложно предсказать исход матча, где одной команде кровь из носу необходимо выиграть, а другой практически ничего не надо. С другой стороны, "Динамо" неплохо сыграло в Кубке России с "Краснодаром". Они захотят показать всем, что команда сильная, а клуб нацелен на что-то в следующем году. В этом плане у "Динамо" будет преимущество», — цитирует Кобелева «Советский спорт».

Встреча между командами состоится сегодня, 11 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 20:00 мск.