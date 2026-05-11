Футболисты «Монако» потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона Лиги 1.

Александр Головин globallookpress.com

В матче 33-го тура чемпионата Франции монегаски на своём поле уступили «Лиллю» со счётом 0:1. Это поражение стало для команды ключевым — после него «Монако» окончательно лишился возможности финишировать в зоне топ-4.

На данный момент клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает седьмое место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах «Монако» регулярно участвовал в Лиге чемпионов, однако в этом году не сумел сохранить стабильность результатов.