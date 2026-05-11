Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил выступление вратаря Ренато Марина в матче чемпионата Франции против «Бреста».

Испанский специалист отметил, что всегда требует от всех игроков готовности выйти на поле и помочь команде в любой момент. По его словам, именно над этим аспектом он работал с молодым голкипером.

Энрике подчеркнул, что Марин провёл очень качественный матч, сыграв надёжно и сохранив свои ворота в неприкосновенности.

«Ренато проделал очень хорошую работу. Нужно быть готовым ко всему», — сказал Энрике L'Equipe.

Встреча завершилась победой парижан со счётом 1:0. Единственный гол забил Дезире Дуэ, а «ПСЖ» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Лиги 1.