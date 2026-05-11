Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе после поражения от «Барселоны» в 35-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 2:0.

Французский форвард не принял участия в матче с сине-гранатовыми из-за проблем с подколенным сухожилием. По словам Арбелоа, сроки восстановления игрока пока остаются неопределёнными.

«Сможет ли Мбаппе сыграть до конца сезона? Точного ответа нет. До конца сезона две недели, и всё будет зависеть от того, возникнет ли у него дискомфорт, — тогда станет ясно, сможет ли он выйти на поле», — цитирует Арбелоа официальный сайт «Реала».

Напомним, в игре с «Реалом» победу «Барселоне» принесли голы Маркуса Рашфорда и Феррана Торреса.