Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды от «Аталанты» в матче 36-го тура Серии А, в котором миланцы уступили на своём поле со счётом 2:3.

Специалист отметил, что его команда неплохо начала встречу, однако пропущенный мяч после первого опасного момента соперника привёл к потере контроля над игрой. По словам Аллегри, в определённый момент «Милан» фактически «рассыпался» и позволил «Аталанте» повести 3:0.

При этом тренер подчеркнул, что в концовке матча команда всё же проявила характер и сумела отыграть два мяча, что он назвал положительным сигналом.

«Мы хорошо начали встречу, но после первого же их голевого момента пропустили и развалились. Тем не менее, в конце я увидел в хорошую реакцию. Мы снова начали забивать, это хороший сигнал. Бесполезно говорить о том, что уже произошло, мы этого изменить не можем.

Сейчас нам нужно думать только о матче в Генуе. Лига чемпионов под угрозой? Я всегда повторял, что она не была гарантирована», — цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.

После 36 туров «Милан» занимает четвёртое место в таблице Серии А.