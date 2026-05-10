«Манчестер Сити» может включиться в борьбу за нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, бразильский форвард пока не сумел согласовать с мадридским клубом условия нового контракта, из-за чего не исключается его возможный трансфер уже ближайшим летом.

При этом отмечается, что наиболее вероятным сценарием по-прежнему считается продолжение карьеры игрока в «Реале», однако клуб рассматривает и альтернативные варианты на случай срыва переговоров.

Ранее сообщалось, что руководство мадридцев предупреждало Винисиуса: отказ от подписания нового соглашения может привести к продаже футболиста.

В нынешнем сезоне бразилец провел 50 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 14 результативных передач. Его действующий контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.