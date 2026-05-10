Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о возможных контактах с мадридским «Реалом».

«Правда ли, что я заинтересован в возвращении в "Реал"? Хочу подчеркнуть, что в мире футбола не профессионалы заинтересованы в том, чтобы переходить или не переходить куда-то. Думаю, что когда дело касается игроков, тренеров или менеджеров, именно клубы проявляют интерес, и именно клубы инициируют или не инициируют процедуры, чтобы попытаться пригласить нужных им людей.

Разговоры о "Реале" продолжаются, я по-прежнему их избегаю. Но, честно говоря, у меня не было никаких контактов ни с президентом, ни с кем-либо из важных людей в их структуре. По своему личному решению я ни с кем не общаюсь, особенно сейчас, в конце сезона. Поэтому у меня не было и нет никаких контактов с "Реалом", и не будет до последней игры чемпионата против "Эшторила". Затем у меня будет неделя, чтобы поговорить с теми, с кем я сочту нужным.

Но все эти истории, которые появляются (в СМИ) — требования, встречи, — всего лишь домыслы», — сказал Моуринью A Bola.

