Крайний защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Валентино Ливраменто отклонил очередное предложение «сорок» о продлении контракта.

По данным журналиста Бена Джейкобса, очередной отказ 23‑летнего футболиста вынуждает руководство «сорок» отпустить его летом в другой клуб.

По данным источника, на Ливраменто давно претендуют «Манчестер Сити» и «Арсенал», а недавно к ним присоединился ещё и «Ливерпуль», испытывающий проблемы на правом фланге обороны.

«Ньюкасл» готов отпустить Ливраменто за 70 млн фунтов стерлингов (80 млн евро). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро. В этом сезоне защитник провёл 26 матчей за «Ньюкасл» и отметился одним ассистом; его контракт действует до 2028 года.