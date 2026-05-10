В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде минимально победил «Гавр» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Мэйсон Гринвуд на 55-й минуте с пенальти.
Результат матча
0:1 Мэйсон Гринвуд 55' пен. 0:2 Игор Пайшао 90+7'
Гавр: Мори Дио, Аруна Санганте, Аюму Сэко, Готье Льорис, Янис Зуаи, Фоде Дукуре (Тимоте Пембеле 72'), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат (Ясин Кехта 89'), Софьян Буфаль (Симон Эбоног 72'), Исса Сумаре, Алли Саматта
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар, Квинтен Тимбер (Nouhoum Kamissoko 87'), Мэйсон Гринвуд (Ange Lago 87'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири, Игор Пайшао, Tochukwu Nnadi
Жёлтые карточки: Софьян Буфаль 41', Аюму Сэко 47', Янис Зуаи 57', Симон Эбоног 88' — Квинтен Тимбер 81'
«Марсель» с 56 баллами поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Гавр» (32) — 14-й.
В параллельной игре « Метц » проиграл « Лорьяну » со счетом 0:4. Голы на счету Жана-Виктора Макенго, Бамбы Дьенга, Артура Авома и Ноа Кадиу.
Также « Анже » и « Страсбург » сыграли вничью 1:1. На гол Хулио Энсисо хозяева ответили забитым мячом Годуина Коялипу.
Помимо этого, « Осер » победил« » Ниццу « со счетом 2:1. За хозяев забивали Секу Мара и Лассин Синайоко, за гостей — Софиан Диоп.