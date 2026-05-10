В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде минимально победил «Гавр» со счетом 1:0.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Мэйсон Гринвуд на 55-й минуте с пенальти.

Результат матча Гавр Гавр 0:1 Марсель Марсель 0:1 Мэйсон Гринвуд 55' пен. 0:2 Игор Пайшао 90+7' Гавр: Мори Дио, Аруна Санганте, Аюму Сэко, Готье Льорис, Янис Зуаи, Фоде Дукуре ( Тимоте Пембеле 72' ), Рассул Ндиайе, Люка Гурна-Дуат ( Ясин Кехта 89' ), Софьян Буфаль ( Симон Эбоног 72' ), Исса Сумаре, Алли Саматта Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Факундо Медина, Леонардо Балерди, Бенжамен Павар, Квинтен Тимбер ( Nouhoum Kamissoko 87' ), Мэйсон Гринвуд ( Ange Lago 87' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Амин Гуири, Игор Пайшао, Tochukwu Nnadi Жёлтые карточки: Софьян Буфаль 41', Аюму Сэко 47', Янис Зуаи 57', Симон Эбоног 88' — Квинтен Тимбер 81'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 3 Угловые удары 0 4 Офсайды 3 20 Фолы 22

«Марсель» с 56 баллами поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Гавр» (32) — 14-й.

В параллельной игре « Метц » проиграл « Лорьяну » со счетом 0:4. Голы на счету Жана-Виктора Макенго, Бамбы Дьенга, Артура Авома и Ноа Кадиу.

Также « Анже » и « Страсбург » сыграли вничью 1:1. На гол Хулио Энсисо хозяева ответили забитым мячом Годуина Коялипу.

Помимо этого, « Осер » победил« » Ниццу « со счетом 2:1. За хозяев забивали Секу Мара и Лассин Синайоко, за гостей — Софиан Диоп.