В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде минимально победил «Гавр» со счетом 1:0.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Мэйсон Гринвуд на 55-й минуте с пенальти.

0:1 Мэйсон Гринвуд 55' пен. 0:2 Игор Пайшао 90+7'
Гавр:  Мори Дио,  Аруна Санганте,  Аюму Сэко,  Готье Льорис,  Янис Зуаи,  Фоде Дукуре (Тимоте Пембеле 72'),  Рассул Ндиайе,  Люка Гурна-Дуат (Ясин Кехта 89'),  Софьян Буфаль (Симон Эбоног 72'),  Исса Сумаре,  Алли Саматта
Марсель:  Херонимо Рульи,  Эмерсон,  Факундо Медина,  Леонардо Балерди,  Бенжамен Павар,  Квинтен Тимбер (Nouhoum Kamissoko 87'),  Мэйсон Гринвуд (Ange Lago 87'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Амин Гуири,  Игор Пайшао,  Tochukwu Nnadi
Жёлтые карточки:  Софьян Буфаль 41',  Аюму Сэко 47',  Янис Зуаи 57',  Симон Эбоног 88'  —  Квинтен Тимбер 81'

«Марсель» с 56 баллами поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Гавр» (32) — 14-й.

В параллельной игре « Метц » проиграл « Лорьяну » со счетом 0:4.  Голы на счету Жана-Виктора Макенго, Бамбы Дьенга, Артура Авома и Ноа Кадиу.

Также « Анже » и « Страсбург » сыграли вничью 1:1.  На гол Хулио Энсисо хозяева ответили забитым мячом Годуина Коялипу.

Помимо этого, « Осер » победил« » Ниццу « со счетом 2:1.  За хозяев забивали Секу Мара и Лассин Синайоко, за гостей — Софиан Диоп.