Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Балтики» (1:0).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Градус матча был очень высокий. Полтора тайма мы хорошо играли, владели преимуществом. Но вот этот одиннадцатиметровый мог все перевернуть. Митрюшкин сыграл блестяще и выручил нас.

Пенальти? Тяжело сказать, надо посмотреть повтор. То, что видел, — была борьба. Вопрос трактовок. Принял судья решение, значит, так тому и быть», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 53 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 46 баллами идет пятой.