Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Балтики» (1:0).

«Градус матча был очень высокий.  Полтора тайма мы хорошо играли, владели преимуществом.  Но вот этот одиннадцатиметровый мог все перевернуть.  Митрюшкин сыграл блестяще и выручил нас.

Пенальти?  Тяжело сказать, надо посмотреть повтор.  То, что видел, — была борьба.  Вопрос трактовок.  Принял судья решение, значит, так тому и быть», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 53 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 46 баллами идет пятой.