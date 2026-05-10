Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку на матч 35-го тура Примеры против мадридского «Реала».
Нападающий «сине-гранатовых» Ламин Ямаль не попал в заявку на матч против «Реала» из-за травмы.
Вратари: Жоан Гарсия, Щенсный, Аллер;
Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Кубарси, Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Эспарт;
Полузащитники: Гави, Педри, Фермин, Касадо, Ольмо, де Йонг, Берналь;
Нападающие: Ферран, Левандовский, Рафинья, Рашфорд, Бардагжи.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня, 10-го мая в 22:00 мск.