В матче 35-го тура испанской Примеры « Барселона » в родных стенах переиграла « Реал » со счетом 2:0.
Уже на 9-й минуте встречи Маркус Рашфорд смог открыть счет в игре, а на 18-й минуте Ферран Торрес его удвоил.
Все усилия «Реала» отыграть хотя бы один мяч оказались тщетными.
Результат матча
БарселонаБарселона2:0Реал МадридМадрид
1:0 Маркус Рашфорд 9' 2:0 Ферран Торрес 18'
Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Гави (Марк Берналь 77'), Фермин Лопес (Алекс Бальде 88'), Даниэль Ольмо (Френки де Йонг 64'), Педри, Маркус Рашфорд (Рафаэл Диас 64'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски 77')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга (Тиаго Питарч Пинар 70'), Орельен Чуаэми, Браим Диас (Франко Мастантуоно 79'), Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия (Cesar Palacios 79')
Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 52', Рафаэл Диас 81' — Эдуардо Камавинга 40', Рауль Асенсио 52', Джуд Беллингхэм 55', Трент Александер-Арнольд 81'
«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца стала недосягаемой для соперников, оформив чемпионский титул. «Реал» с 77 баллами идет вторым.