В матче 35-го тура испанской Примеры « Барселона » в родных стенах переиграла « Реал » со счетом 2:0.

Ферран Торрес globallookpress.com

Уже на 9-й минуте встречи Маркус Рашфорд смог открыть счет в игре, а на 18-й минуте Ферран Торрес его удвоил.

Все усилия «Реала» отыграть хотя бы один мяч оказались тщетными.

Результат матча Барселона Барселона 2:0 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Маркус Рашфорд 9' 2:0 Ферран Торрес 18' Барселона: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Гави ( Марк Берналь 77' ), Фермин Лопес ( Алекс Бальде 88' ), Даниэль Ольмо ( Френки де Йонг 64' ), Педри, Маркус Рашфорд ( Рафаэл Диас 64' ), Ферран Торрес ( Роберт Левандовски 77' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинга ( Тиаго Питарч Пинар 70' ), Орельен Чуаэми, Браим Диас ( Франко Мастантуоно 79' ), Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия ( Cesar Palacios 79' ) Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 52', Рафаэл Диас 81' — Эдуардо Камавинга 40', Рауль Асенсио 52', Джуд Беллингхэм 55', Трент Александер-Арнольд 81'

Статистика матча 7 Удары в створ 1 2 Удары мимо 6 57 Владение мячом 43 4 Угловые удары 8 2 Офсайды 1 18 Фолы 9

«Барселона» набрала 91 очко и за три тура до конца стала недосягаемой для соперников, оформив чемпионский титул. «Реал» с 77 баллами идет вторым.