«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» (1:0) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.
На 36-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга», но нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Единственный гол в этом матче мюнхенцы забили на 56-й минуте, отличился Майкл Олисе.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург0:1БаварияМюнхен
0:1 Майкл Олисе 56'
Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро, Саэль Кумбеди (Йеспер Линдстрём 90'), Йоаким Мехле, Жануэль Белосьян, Константинос Кульеракис, Патрик Виммер (Ловро Майер 66'), Винисиус Соуза (Янник Герардт 74'), Кристиан Эриксен (Маттиас Сванберг 66'), Адам Дагим (Кенто Сиогай 74'), Дженан Пейчинович
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Хироки Ито (Жонатан Та 84'), Ким Мин Джэ (Конрад Лаймер 46'), Йосип Штанишич, Джамал Мусиала (Леннарт Карл 76'), Майкл Олисе, Леон Горецка (Деотшанкюль Юпамекано 46'), Том Бишоф, Николас Джексон (Луис Диас 60'), Гарри Кейн
Жёлтая карточка: Кенто Сиогай 90+1' (Вольфсбург)
Напомним, что «Бавария» уже гарантировала себе 1-е место в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 86 очков. «Вольфсбург» занимает 16-ю строчку с 26-ю баллами.