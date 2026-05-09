Напомним, что «Бавария» уже гарантировала себе 1-е место в таблице Бундеслиги, имея в своем активе 86 очков. «Вольфсбург» занимает 16-ю строчку с 26-ю баллами.

Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Хироки Ито ( Жонатан Та 84' ), Ким Мин Джэ ( Конрад Лаймер 46' ), Йосип Штанишич, Джамал Мусиала ( Леннарт Карл 76' ), Майкл Олисе, Леон Горецка ( Деотшанкюль Юпамекано 46' ), Том Бишоф, Николас Джексон ( Луис Диас 60' ), Гарри Кейн

Единственный гол в этом матче мюнхенцы забили на 56-й минуте, отличился Майкл Олисе .

На 36-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Вольфсбурга», но нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

«Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» (1:0) в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги.

