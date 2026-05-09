Бывший вице-президент РФС «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал выход «Факела» и «Родины» в РПЛ.

«Прежде всего оба клуба и их болельщиков нужно поздравить с победой. Но что касается игры команд, то по последним матчам, которые я смотрел, могу сказать, что она пока вызывает некоторое беспокойство по поводу их конкурентоспособности в РПЛ. Всё‑таки в премьер‑лиге более скоростной, более силовой и более осмысленный футбол.

Командам нужно усиляться? Да, нужно хорошее усиление. Но это уже должны решать тренеры и руководители клубов, исходя из финансовых возможностей и задач, которые будут поставлены перед командами. Но усиление в любом случае нужно.

А так, Воронеж — город футбольный, "Факел" там любят. Вниманием болельщиков команда всегда будет обеспечена. Так что стадион всегда будет заполняться.

Футбольному клубу "Родина", конечно, нужно будет обрастать болельщиками. Обрастать болельщиками можно, когда хорошо работает своя академия и когда есть результаты у первой команды клуба. Клуб должен расти и развиваться. Думаю, что его руководство это прекрасно понимает и обратит на это внимание», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

«Родина» и «Факел» досрочно вышли в РПЛ, набрав по 65 баллов за тур до окончания сезона. Московский клуб находится выше в таблице по дополнительным показателям.