«Штуттгарт» дома одержал уверенную победу над «Байером» в матче 33-го тура Бундеслиги — 3:1.
Алеиш Гарсия вывел гостей вперед уже на первой минуте встречи, но спустя четыре минуты Эрмедин Демирович сравнял счет, а на исходе первой половины встречи Максимилиан Миттельштадт реализовал пенальти и на перерыв швабы отправились лидерами.
Во второй половине встречи Дениз Ундав забил на 58-й минуте и установил окончательный счет матча.
Результат матча
0:1 Алейш Гарсия 1' 1:1 Эрмедин Демирович 5' 2:1 Максимилиан Миттельштадт 45+7' пен. 3:1 Дениз Ундав 58'
Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Билаль эль-Ханнус 78'), Николас Нартей (Лука Жакес 78'), Чема Андрес, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Йоша Вагноман 87'), Крис Фюрих (Лоранс Ассиньон 87'), Дениз Ундав (Тьягу Томаш 69'), Эрмедин Демирович
Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса (Элисс Бен-Сегир 86'), Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия (Артур 65'), Роберт Андрих, Патрик Шик, Кристиан Мишель Кофане (Эрнест Поку 78'), Ибрахим Маца, Montrell Culbreath (Малик Тилльман 65')
Жёлтая карточка: Крис Фюрих 80' (Штутгарт)
«Штутгарт» поднялся на четвертое место в Бундеслиге, набрав 61 балл.