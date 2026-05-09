«Штуттгарт» дома одержал уверенную победу над «Байером» в матче 33-го тура Бундеслиги — 3:1.

Алеиш Гарсия вывел гостей вперед уже на первой минуте встречи, но спустя четыре минуты Эрмедин Демирович сравнял счет, а на исходе первой половины встречи Максимилиан Миттельштадт реализовал пенальти и на перерыв швабы отправились лидерами.

Во второй половине встречи Дениз Ундав забил на 58-й минуте и установил окончательный счет матча.

Результат матча

ШтутгартШтутгартШтутгарт3:1БайерБайерЛеверкузен
0:1 Алейш Гарсия 1' 1:1 Эрмедин Демирович 5' 2:1 Максимилиан Миттельштадт 45+7' пен. 3:1 Дениз Ундав 58'
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Рамон Хендрикс,  Юлиан Хабот,  Максимилиан Миттельштадт (Билаль эль-Ханнус 78'),  Николас Нартей (Лука Жакес 78'),  Чема Андрес,  Ангело Штиллер,  Джейми Левелинг (Йоша Вагноман 87'),  Крис Фюрих (Лоранс Ассиньон 87'),  Дениз Ундав (Тьягу Томаш 69'),  Эрмедин Демирович
Байер:  Марк Флеккен,  Алехандро Гримальдо,  Эдмон Тапсоба,  Джарелл Куанса (Элисс Бен-Сегир 86'),  Эксекиэль Паласиос,  Алейш Гарсия (Артур 65'),  Роберт Андрих,  Патрик Шик,  Кристиан Мишель Кофане (Эрнест Поку 78'),  Ибрахим Маца,  Montrell Culbreath (Малик Тилльман 65')
Жёлтая карточка:  Крис Фюрих 80' (Штутгарт)

«Штутгарт» поднялся на четвертое место в Бундеслиге, набрав 61 балл.