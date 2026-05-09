«Штуттгарт» дома одержал уверенную победу над «Байером» в матче 33-го тура Бундеслиги — 3:1.

Алеиш Гарсия вывел гостей вперед уже на первой минуте встречи, но спустя четыре минуты Эрмедин Демирович сравнял счет, а на исходе первой половины встречи Максимилиан Миттельштадт реализовал пенальти и на перерыв швабы отправились лидерами.

Во второй половине встречи Дениз Ундав забил на 58-й минуте и установил окончательный счет матча.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 3:1 Байер Леверкузен 0:1 Алейш Гарсия 1' 1:1 Эрмедин Демирович 5' 2:1 Максимилиан Миттельштадт 45+7' пен. 3:1 Дениз Ундав 58' Штутгарт: Александр Нюбель, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт ( Билаль эль-Ханнус 78' ), Николас Нартей ( Лука Жакес 78' ), Чема Андрес, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг ( Йоша Вагноман 87' ), Крис Фюрих ( Лоранс Ассиньон 87' ), Дениз Ундав ( Тьягу Томаш 69' ), Эрмедин Демирович Байер: Марк Флеккен, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса ( Элисс Бен-Сегир 86' ), Эксекиэль Паласиос, Алейш Гарсия ( Артур 65' ), Роберт Андрих, Патрик Шик, Кристиан Мишель Кофане ( Эрнест Поку 78' ), Ибрахим Маца, Montrell Culbreath ( Малик Тилльман 65' ) Жёлтая карточка: Крис Фюрих 80' (Штутгарт)

Статистика матча 9 Удары в створ 5 5 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 6 Угловые удары 6 3 Офсайды 0 13 Фолы 7

«Штутгарт» поднялся на четвертое место в Бундеслиге, набрав 61 балл.