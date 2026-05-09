В матче 11-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Чунцин Тунлян» со счетом 2:2.

Уже на девятой минуте бельгиец Ландри Димата открыл счет для «Чунцин Тунлян», а через 21 минуту румынский полузащитник Джордже Чымпану увеличил преимущество гостей. Однако на 66-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Чжу Чэньцзе сократил отставание, а на 75-й — сравнял счет. На последних минутах основного времени Вилсон Манафа, игрок «Шанхай Шэньхуа», получил красную карточку за грубое нарушение правил.

Результат матча Шанхай Шэньхуа Шанхай 2:2 Chongqing Tonglianglong FC Китай. Суперлига 0:1 Нани Димата 9' 0:2 Джордже Чымпану 30' 1:2 Чжу Чэньцзе 66' 2:2 Чжу Чэньцзе 75' Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Гао Тяньи, У Си, Ван Хайцзянь, Се Пэнфэй ( Ян Цзэсян 83' ), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Haoyu Yang ( Xu Haoyang 60' ) Chongqing Tonglianglong FC: Цзинь Пэнсян, Майкл Нгаду, Нани Димата ( Du Yuezheng 56' ), Джордже Чымпану ( Yu-Hei Ng 90' ), Chen Chunxin, Zhixiong Zhang, Yonqgiang Wu ( Yujun Ma 56' ), Yingkai Zhang, Lucao, Mingshi Liu ( Yuwang Xiang 56' ), Haoyang Yao Жёлтые карточки: Гао Тяньи 43', Цзинь Сюнкаи 79', Ян Цзэсян 86', Чжу Чэньцзе 90+3' — Zhixiong Zhang 90+4' Красная карточка: Вилсон Манафа 90+6' (Шанхай Шэньхуа)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 8 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 11 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 18 Фолы 8

После этого матча «Шанхай Шэньхуа», имея 11 очков, остается на пятом месте в турнирной таблице. «Чунцин Тунлян» с 20 очками продолжает лидировать, занимая вторую строчку.