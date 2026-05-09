В матче 11-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Чунцин Тунлян» со счетом 2:2.

Леонид Слуцкий

Уже на девятой минуте бельгиец Ландри Димата открыл счет для «Чунцин Тунлян», а через 21 минуту румынский полузащитник Джордже Чымпану увеличил преимущество гостей.  Однако на 66-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Чжу Чэньцзе сократил отставание, а на 75-й — сравнял счет.  На последних минутах основного времени Вилсон Манафа, игрок «Шанхай Шэньхуа», получил красную карточку за грубое нарушение правил.

Шанхай ШэньхуаШанхайШанхай Шэньхуа2:2Chongqing Tonglianglong FCChongqing Tonglianglong FCКитай. Суперлига
0:1 Нани Димата 9' 0:2 Джордже Чымпану 30' 1:2 Чжу Чэньцзе 66' 2:2 Чжу Чэньцзе 75'
Шанхай Шэньхуа:  Вилсон Манафа,  Чжу Чэньцзе,  Цзинь Сюнкаи,  Гао Тяньи,  У Си,  Ван Хайцзянь,  Се Пэнфэй (Ян Цзэсян 83'),  Чхан Шиничхи,  Рафаэл Ратан,  Xue Qinghao,  Haoyu Yang (Xu Haoyang 60')
Chongqing Tonglianglong FC:  Цзинь Пэнсян,  Майкл Нгаду,  Нани Димата (Du Yuezheng 56'),  Джордже Чымпану (Yu-Hei Ng 90'),  Chen Chunxin,  Zhixiong Zhang,  Yonqgiang Wu (Yujun Ma 56'),  Yingkai Zhang,  Lucao,  Mingshi Liu (Yuwang Xiang 56'),  Haoyang Yao
Жёлтые карточки:  Гао Тяньи 43',  Цзинь Сюнкаи 79',  Ян Цзэсян 86',  Чжу Чэньцзе 90+3'  —  Zhixiong Zhang 90+4'
Красная карточка:  Вилсон Манафа 90+6' (Шанхай Шэньхуа)

После этого матча «Шанхай Шэньхуа», имея 11 очков, остается на пятом месте в турнирной таблице.  «Чунцин Тунлян» с 20 очками продолжает лидировать, занимая вторую строчку.