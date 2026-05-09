В матче 11-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Чунцин Тунлян» со счетом 2:2.
Уже на девятой минуте бельгиец Ландри Димата открыл счет для «Чунцин Тунлян», а через 21 минуту румынский полузащитник Джордже Чымпану увеличил преимущество гостей. Однако на 66-й минуте защитник «Шанхай Шэньхуа» Чжу Чэньцзе сократил отставание, а на 75-й — сравнял счет. На последних минутах основного времени Вилсон Манафа, игрок «Шанхай Шэньхуа», получил красную карточку за грубое нарушение правил.
Результат матча
Шанхай ШэньхуаШанхай2:2Chongqing Tonglianglong FCКитай. Суперлига
0:1 Нани Димата 9' 0:2 Джордже Чымпану 30' 1:2 Чжу Чэньцзе 66' 2:2 Чжу Чэньцзе 75'
Шанхай Шэньхуа: Вилсон Манафа, Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Гао Тяньи, У Си, Ван Хайцзянь, Се Пэнфэй (Ян Цзэсян 83'), Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Haoyu Yang (Xu Haoyang 60')
Chongqing Tonglianglong FC: Цзинь Пэнсян, Майкл Нгаду, Нани Димата (Du Yuezheng 56'), Джордже Чымпану (Yu-Hei Ng 90'), Chen Chunxin, Zhixiong Zhang, Yonqgiang Wu (Yujun Ma 56'), Yingkai Zhang, Lucao, Mingshi Liu (Yuwang Xiang 56'), Haoyang Yao
Жёлтые карточки: Гао Тяньи 43', Цзинь Сюнкаи 79', Ян Цзэсян 86', Чжу Чэньцзе 90+3' — Zhixiong Zhang 90+4'
Красная карточка: Вилсон Манафа 90+6' (Шанхай Шэньхуа)
После этого матча «Шанхай Шэньхуа», имея 11 очков, остается на пятом месте в турнирной таблице. «Чунцин Тунлян» с 20 очками продолжает лидировать, занимая вторую строчку.