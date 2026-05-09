«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» (2:2) в матче 35-го тура испанской Примеры.
В составе гостей голы записали на свой счет Антони на 39-й минуте и Абде Эззалзули на 47-й минуте.
У «Реал Сосьедад» отличились Орри Оускарссон на 80-й минуте и Микель Оярсабаль на 90+2-й минуте.
Результат матча
Реал СосьедадСан-Себастьян2:2БетисСевилья
0:1 Антони 39' 0:2 Абде Эззальзули 47' 1:2 Орри Оускарссон 80' 2:2 Микель Оярсабаль 90+2' пен.
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Gorka Carrera 77'), Jon Martin, Дуйе Чалета-Цар, Серхио Гомес, Такэфуса Кубо (Пабло Марин 54'), Йон Горротксатеги, Карлос Солер (Лука Сучич 54'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа, Орри Оускарссон
Бетис: Альваро Вальес, Рикардо Родригес (Иско 69'), Диего Льоренте, Пабло Форнальс (Эктор Бельерин 69'), Марк Рока, Серхи Альтмира (Софьян Амрабат 69'), Диего Гомес, Кучо Эрнандес (Нельсон Деосса 78'), Абде Эззальзули, Антони (Родриго Рикельме 59'), Айтор Руйбаль
Жёлтые карточки: Андер Барренечеа 62', Орри Оускарссон 84' — Айтор Руйбаль 64', Диего Льоренте 90+1'
После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 8-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Бетис» — на 5-й строчке с 54 баллами.