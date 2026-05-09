Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о своем самом сложном решении в тренерской карьере.

Жозе Моуринью — главный тренер «Бенфики» globallookpress.com

«Самое трудное решение, которое принимал в качестве тренера? Уход из "Интера".

Принял бы его снова сегодня? Да, потому что я только что победил в Лиге чемпионов с "Интером", после того как в том же сезоне уже выиграл Скудетто и Кубок Италии. Это было действительно тяжело, но потом перешёл в "Реал" Мадрид», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Интер» под руководством португальского специалиста выиграл Лигу чемпионов, дважды Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.