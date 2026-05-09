Мюнхенская «Бавария» готова заключить контракт с Торнике Кварацхелией, который является младшим братом Хвичи.

Торнике Кварацхелия globallookpress.com

«Могу подтвердить, что он побывал у нас.  Провёл пробный матч и тренировался с командой.  Он талантливый молодой игрок.  Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова спортивного директора мюнхенцев Кристофа Фройнда Bayern and Germany.

Сейчас Торнике 16 лет, и он играет за тбилисское «Динамо».  В матче 10‑го тура чемпионата Грузии младший Кварацхелия впервые попал в заявку взрослой команды на игру с батумским «Динамо» (2:2), но на поле не вышел.