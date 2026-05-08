В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле переиграл «Сассуоло» со счетом 2:1.
На гол Кристиана Торстведта на 51-й минуте хозяева ответили точными ударами Джованни Симеоне на 66-й минуте и Маркуса Педерсена на 71-й минуте.
Результат матча
ТориноТурин2:1СассуолоСассуоло
0:1 Кристиан Торстведт 52' 1:1 Джованни Симеоне 66' 2:1 Маркус Педерсен 70'
Торино: Альберто Палеари, Лука Марьянуччи, Сауль Коко, Энсо Эбосс, Рафаэль Обрадор (Нильс Нкунку 87'), Валентин Лацаро (Маркус Педерсен 59'), Маттео Прати (Эмирхан Ильхан 68'), Гвидас Гинейтис, Никола Влашич, Алию Н'Джи (Дуван Сапата 59'), Джованни Симеоне (Сандро Куленович 86')
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Улиссес Гарсия 75'), Тарик Мухаремович, Себастьян Валюкевич, Кристиан Вольпато (Исмаэль Коне 63'), Кристиан Торстведт, Неманья Матич (Дэррил Бакола 84'), Лука Липани (Доменико Берарди 63'), Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти (M'Bala Nzola 76'), Woyo Coulibaly
Жёлтые карточки: Лука Марьянуччи 51', Маттео Прати 63', Нильс Нкунку 89', Гвидас Гинейтис 90+4' — Лука Липани 38', Кристиан Торстведт 86'
«Торино» с 44 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (49) — десятый.