Руководство «Реала» начало расследование для выявления источника утечек информации в прессу, сообщает As.

Разочарованные происходящим руководители клуба не могут смириться с низким уровнем лояльности среди игроков и других сотрудников. Футболисты, их семьи и окружение становились источниками информации для СМИ, раскрывая детали, происходившие внутри команды. Были обнародованы записи разговоров, сведения о конфликтах и проявлениях неуважения.

В какой-то момент обсуждалась возможность создания «ловушек», чтобы пресечь утечки информации. Стоит отметить, что Орельен Тчуамени, которого ранее обвиняли в распространении информации, не причастен к этим утечкам.