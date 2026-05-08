Экс-защитник сборной России Роман Шишкин высказался о возможном уходе Михаила Галактионова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Мне кажется, для ЦСКА кандидатура Галактионова была бы неплохим вариантом. Другой вопрос, что Галактионов уже достаточно давно тренирует "Локомотив" и делает это успешно — стоит ли менять московские клубы, когда в "Локомотиве" всё хорошо?

Бывает такое, когда тренер засиделся на одном месте и хочет прогрессировать, пробовать что-то новое. Здесь стоит спросить самого Галактионова. На мой взгляд, было бы странно менять "Локомотив" на ЦСКА. Всё-таки у армейцев сейчас непростая ситуация. Даже если не Галактионова, но в ЦСКА хотелось бы видеть российского тренера. Такое пожелание», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Под руководством Галактионова «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 28-ми туров, ЦСКА — шестой.