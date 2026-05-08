Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер высказался по поводу выхода своего клуба в финал Лиги Европы.

В ответной игре немецкий клуб выиграл на своём поле со счётом 3:1 после поражения в первом матче (1:2) и обеспечил себе выход в финал. Для «Фрайбурга» это первый выход в финал еврокубков в истории. В решающем матче команда сразится с «Астон Виллой» 20 мая.

«То, что мы сделали это все вместе, дарует особое ощущение. Мы вместе сделали этот шаг, вместе поедем в Стамбул, поэтому очень счастливы. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать значение этого момента для "Фрайбурга". Вы сами видите, насколько все счастливы, это написано у всех на лицах. То же самое чувствую сейчас и я.

Думаю, "Фрайбург" сыграл очень хорошо с самого начала матча. Создали опасный момент еще в равных составах. После удаления игра пошла чуть по другому курсу, и нам потребовалось несколько минут, чтобы перестроиться под ситуацию с численным перевесом. Могли бы забить еще больше, но случилось так, что в концовке встречи надежды "Браги" возродились, из-за чего последние минуты стали для нас очень напряженными», — цитирует официальный сайт УЕФА Шустера.