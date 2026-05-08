На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликованы результаты заседания комиссии по лицензированию футбольных клубов.

На заседании рассматривались заявки команд Премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги на получение Лицензии РФС I и лицензии УЕФА для участия в соревнованиях следующего сезона.

Лицензии УЕФА и РФС I были выданы следующим клубам: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Балтика».

Лицензии РФС I, но не УЕФА, получили следующие команды: «Ростов», «Крылья Советов», «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Рубин», «Ахмат», «Оренбург», «Пари НН», «Сочи», «Факел», «Родина», «Урал» и «Ротор».

Команды «Спартак» (Кострома) и «Челябинск» не получили лицензии РФС I из-за отсутствия стадионов, соответствующих требованиям высшей или первой категории.