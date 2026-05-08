Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира 2026 года.

«Мы должны понимать, помимо нас, есть другие фавориты, которые подходят к соревнованиям в лучшей форме.

Франция снова очень сильна, у неё множество игроков очень высокого уровня. Также есть Испания и Бразилия. Несмотря на то, что последняя некоторое время не показывала свою лучшую игру, всегда является претендентом на победу. Думаю, что Португалия тоже имеет очень конкурентоспособную команду», — цитирует Месси журналист Полло Альваресом.

Напомним, что сборная Аргентины будет защищать чемпионский титул, добытый четыре года назад.