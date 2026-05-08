Английский «Брайтон» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером Фабианом Хюрцелером.

Фабиан Хюрцелер globallookpress.com

Новое соглашение 33‑летнего немецкого специалиста с «чайками» будет действовать до 2029 года. С «Брайтоном» Хюрцелер работает второй сезон, его прежним клубом был «Санкт‑Паули».

«Я абсолютно обожаю работать на этот клуб и жить в этом городе, и я рад, что согласовал новый контракт. Для меня честь получить такие долгосрочные обязательства со стороны клуба, и это лишь укрепляет мое желание добиваться успеха в реализации нашего общего долгосрочного видения.

С самого начала нашим фокусом было формирование идентичности, развитие команды, борьба с установленными порядками и повышение наших стандартов с каждым днем. Я горжусь тем, чего мы достигли на данный момент, и еще больше взволнован тем, что нас ждет впереди», — цитирует Хюрцелера сайт «Брайтона».