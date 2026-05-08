Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался по поводу успеха своей команды в Лиге конференций.

В ответной игре лондонцы на своём поле переиграли «Шахтёр» со счётом 2:1 и по сумме двух матчей заслужили право играть в финале турнира впервые в своей истории. Соперником «Кристал Пэлас» станет испанский «Райо Вальекано». Встреча состоится 27 мая в Лейпциге.

«За четыре полноценных сезона в "Кристал Пэлас" у меня это уже четвертый финал подряд. Лично для меня это весомо. Когда я объявлял о предстоящем уходе из клуба летом, то понял, что должен работать еще усерднее, если это возможно, чтобы оправдать возложенные на меня надежды, поддержать игроков и дать нашим болельщикам повод для гордости. Всегда хочется в последней игре с командой бороться за что-то важное, и теперь мы можем побороться за европейский трофей. Обещаю, что мы отдадим все силы, чтобы привезти кубок сюда, на "Селхерст". Мы все вместе в нашем новом финале. Просто потрясающе, чего добивается этот состав "Кристал Пэлэс", — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.