Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана летом может перебраться в «Барселону», информирует издание Sky Switzerland.

По данным источника, окружение 25‑летнего француза предложило игроку каталонцам аренду с правом обязательного выкупа за 30 млн евро летом 2027 года.

В 2022 году «Челси» подписал Фофана из «Лестера» за 80 млн евро, но он так и не стал прочным игроком основного состава «синих» из‑за частых травм.

Всего в этом сезоне француз провёл 17 матчей, а его трансферная цена сейчас составляет 28 млн евро.