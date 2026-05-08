Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе своей команды в финале Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (0:0, 6:5 по пен.).

Джон Кордоба — нападающий «Краснодара» globallookpress.com

«Матч был сложным. Создали много голевых моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось победить по пенальти», — передает слова Кордобы «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет против «Спартака».

Напомним, что «быки» вновь встретятся с московским «Динамо» 11-го мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.