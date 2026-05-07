Мадридский «Реал» сделал заявление относительно состояния полузащитника Федерико Вальверде после драки с одноклубником Орельеном Тчуамени.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего игрока Феде Вальверде диагностирована черепно-мозговая травма.

Вальверде находится дома в хорошем состоянии и должен будет соблюдать покой в ​​течение 10-14 дней, как это предписано медицинскими протоколами при данном диагнозе», — говорится в заявлении мадридцев.

Напомним, что вчера, 6 мая, в СМИ появилась информация о том, что Вальверде и Тчуамени вступили в конфликт друг с другом во время тренировочного занятия, ограничившись словесными перепалками.

Сейчас «Реал» располагается на втором месте в таблице Примеры с 77 очками, а лидирует «Барселона» (88) за четыре тура до финиша чемпионата.